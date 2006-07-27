Политика обработки персональных данных
г. Великий Новгород
«01» апреля 2023 г.
1. Общие положения
2. Цели обработки персональной информации Пользователей
3. Условия обработки персональной информации пользователей
4. Обязательства Сторон
5.Дополнительные условия
Публичная оферта на заключение договора оказания услуг
г. Великий Новгород
«01» апреля 2023 г.
1. Общие положения1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора оферты.
2. Предмет Договора. Срок оказания услуг
3. Условия и порядок предоставления услуг и выполнения работ.
4. Права и обязанности Сторон
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
6. Ответственность Сторон. Форс-мажор
7. Прочие условия
8. Реквизиты Исполнителя